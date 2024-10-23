Матюнина Татьяна Николаевна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матюнина Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюнин Илларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
?.05.1854

Дочь: (Матюнина) Матрена Илларионовна

Отец ребёнка: Матюнин Илларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
?.07.1855 ст.

Дочь: (Матюнина) Ольга Илларионовна

Отец ребёнка: Матюнин Илларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.01.1861 ст.

Дочь: (Матюнина) Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Матюнин Илларион Тимофеевич

Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Матюнин Никита Илларионович

Отец ребёнка: Матюнин Илларион Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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