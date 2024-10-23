Матюнина Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1854
Дочь: (Матюнина) Матрена Илларионовна
Отец ребёнка: Матюнин Илларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
?.07.1855 ст.
Дочь: (Матюнина) Ольга Илларионовна
Отец ребёнка: Матюнин Илларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.01.1861 ст.
Дочь: (Матюнина) Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Матюнин Илларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Матюнин Никита Илларионович
Отец ребёнка: Матюнин Илларион Тимофеевич
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно