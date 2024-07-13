Зайнутдинова (Смоглюк) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1948
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнутдинов Мунир Сабирович
Рождение ребёнка
15.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнутдинов Мунир Сабирович