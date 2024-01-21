Урмонене (Шклёда) Марина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урмонене (Шклёда) Марина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шклёда Никита?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урманас Альгердас Альгирдо (Лёша)

Отец ребёнка: Урмонас Альгердас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговцов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свекла ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урмонас Альгердас

Рождение ребёнка
17.07.1958

Сын: Луговцов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Луговцов Илья

Рождение ребёнка
28.12.1963

Дочь: Верба (Луговцова) Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Луговцов Илья

Смерть
Неизвестно

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