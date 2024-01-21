Урмонене (Шклёда) Марина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шклёда Никита?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урманас Альгердас Альгирдо (Лёша)
Отец ребёнка: Урмонас Альгердас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луговцов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свекла ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Урмонас Альгердас
Рождение ребёнка
17.07.1958
Отец ребёнка: Луговцов Илья
Рождение ребёнка
28.12.1963
Дочь: Верба (Луговцова) Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Луговцов Илья
Смерть
Неизвестно