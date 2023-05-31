Савиночева (Алексеева) Стефанида Осиповна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1881 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1882 ст.
Дочь: Савиночева (Георгиева) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1885 ст.
Дочь: Савиночева (Георгиева) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
20.11.1888 ст.
Сын: Савиночев (Георгиев) Михаил Петрович
Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Петр Георгиевич
Смерть
Неизвестно