Савиночева (Алексеева) Стефанида Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиночева (Алексеева) Стефанида Осиповна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.07.1881 ст.

Муж: Савиночев (Андреев) Петр Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1882 ст.

Дочь: Савиночева (Георгиева) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Петр Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.

Сын: Савиночев (Георгиев) Иаков (Яков) Петрович

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Петр Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1885 ст.

Дочь: Савиночева (Георгиева) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Петр Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1888 ст.

Сын: Савиночев (Георгиев) Михаил Петрович

Отец ребёнка: Савиночев (Андреев) Петр Георгиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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