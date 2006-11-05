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Полоскин Константин Максимович
Полоскин Константин Максимович
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Древо
Место рождения
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Дата рождения
05.11.2006
Пол
Мужской
Отец
Полоскин Максим Станиславович
1979 г.р.
Мать
Работа Татьяна Михайловна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2006
Отец:
Полоскин Максим Станиславович
Мать:
Работа Татьяна Михайловна
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
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