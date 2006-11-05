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Полоскин Константин Максимович

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

05.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2006

Отец: Полоскин Максим Станиславович

Мать: Работа Татьяна Михайловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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