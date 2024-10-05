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Шестаков Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1831 ст.

Жена: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1832 ст.

Сын: Шестаков Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1833 ст.

Дочь: Шестакова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.1836 ст.

Сын: Шестаков Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.12.1837 ст.

Дочь: Шестакова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.1840 ст.

Сын: Шестаков Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1842 ст.

Сын: Шестаков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1845 ст.

Сын: Шестаков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1845 ст.

Дочь: Шестакова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Шестакова Елисавета Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

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