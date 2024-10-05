Шестаков Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Шестаков Кирилл Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна
Дочь: Шестакова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна
Сын: Шестаков Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна
Дочь: Шестакова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна
Сын: Шестаков Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна
Сын: Шестаков Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна
Сын: Шестаков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна
Дочь: Шестакова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна
Дочь: Шестакова Елисавета Яковлевна
Мать ребёнка: не указана