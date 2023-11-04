Дмитриева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неволина (Дмитриева) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молокова (Дмитриева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобелев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кольцов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.01.1913

Дочь: Подобедова (Дмитриева) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кольцов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич

Смерть
1954
Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

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