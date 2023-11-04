Дмитриева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неволина (Дмитриева) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молокова (Дмитриева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобелев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кольцов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1913
Дочь: Подобедова (Дмитриева) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кольцов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Болтунов Дмитрий Алексеевич
Смерть
1954
Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область