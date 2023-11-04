Подобедова (Дмитриева) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобедова (Дмитриева) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1913

Дата смерти

19.07.1990

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1913

Отец: Болтунов Дмитрий Алексеевич

Мать: Дмитриева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подобедов Михаил Михайлович

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подобедов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подобедов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
16.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подобедов Михаил Михайлович

Смерть
19.07.1990

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