Подобедова (Дмитриева) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1913
Дата смерти19.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1913
Рождение ребёнка
13.02.1935
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.05.1937
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
16.04.1949
Смерть
19.07.1990