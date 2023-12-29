Жгут Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгут Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгут Анатолий Иванович

Мать: Жгут Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгут Алесь Юрьевич

Мать ребёнка: Жгут Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгут Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Жгут Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгут Ян Юрьевич

Мать ребёнка: Жгут Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгут Елена Алексеевна

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