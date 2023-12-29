Жгут Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгут Алесь Юрьевич
Мать ребёнка: Жгут Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгут Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Жгут Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгут Ян Юрьевич
Мать ребёнка: Жгут Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгут Елена Алексеевна