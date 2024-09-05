Хилько Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крамная (Хилько) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вовк (Хилько) Домникия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
09.12.1802 ст.
Покровское, Чернігівська область
Мелания Ивановна Вовк
Смерть
После 1802