Хилько Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилько Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крамная (Хилько) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вовк (Хилько) Домникия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
09.12.1802 ст.
Покровское, Чернігівська область
Мелания Ивановна Вовк
Смерть
После 1802

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