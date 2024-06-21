Денисов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авякян Алёна Николаевна
Мать ребёнка: Денисова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
29.01.2000
Дочь: Денисова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Денисова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
17.11.2003
Дочь: Денисова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Денисова Любовь Александровна