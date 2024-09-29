Максимов Евграф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Евграф Иванович

Максимов Евграф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Попова) Августа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Максимова) Галина Евграфовна

Мать ребёнка: (Попова) Августа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Максимова) Евлалия Евграфовна

Мать ребёнка: (Попова) Августа Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.