Максимов Евграф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Максимова) Галина Евграфовна
Мать ребёнка: (Попова) Августа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Максимова) Евлалия Евграфовна
Мать ребёнка: (Попова) Августа Петровна
Смерть
Неизвестно