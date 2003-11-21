Жарков Марат Казымович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1961
Дата смерти21.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1961
Отец: Жарков Казым Хафизович
Мать: Хайрова Роза Алижановна
Рождение ребёнка
24.04.1982
Дочь: Жаркова Лалита Маратовна
Мать ребёнка: Юльчибаева Наиля Юсуфовна
Рождение ребёнка
01.02.1988
Мать ребёнка: Юльчибаева Наиля Юсуфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.2003