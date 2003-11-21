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Жарков Марат Казымович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1961

Дата смерти

21.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1961

Отец: Жарков Казым Хафизович

Мать: Хайрова Роза Алижановна

Рождение ребёнка
24.04.1982

Дочь: Жаркова Лалита Маратовна

Мать ребёнка: Юльчибаева Наиля Юсуфовна

Рождение ребёнка
01.02.1988

Сын: Жарков Динар Маратович

Мать ребёнка: Юльчибаева Наиля Юсуфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юльчибаева Наиля Юсуфовна

Смерть
21.11.2003
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