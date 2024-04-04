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Зенков Елисей

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова (Вяткина) Марья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Голубцова (Зенкова) Марья Елисеевна

Мать ребёнка: Зенкова (Вяткина) Марья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Зенков Прокопий Елисеевич

Мать ребёнка: Зенкова (Вяткина) Марья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мозжерина (Зенкова) Ирина Елисеевна

Мать ребёнка: Зенкова (Вяткина) Марья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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