Зенков Елисей
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Голубцова (Зенкова) Марья Елисеевна
Мать ребёнка: Зенкова (Вяткина) Марья Петровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Зенков Прокопий Елисеевич
Мать ребёнка: Зенкова (Вяткина) Марья Петровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мозжерина (Зенкова) Ирина Елисеевна
Мать ребёнка: Зенкова (Вяткина) Марья Петровна
Смерть
Неизвестно