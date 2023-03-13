Елистратова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елистратовъ Павелъ

Отец ребёнка: Елистратовъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратовъ Илья

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Елистратова) Екатерина

Отец ребёнка: Елистратовъ Илья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Елистратова) Марина

Отец ребёнка: Елистратовъ Илья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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