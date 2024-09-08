Попова Катерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти10.12.1797 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788 ст.
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Попов Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1791 ст.
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1794 ст.
Дочь: (Попова) Ульяния Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1794 ст.
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович
Смерть
10.12.1797 ст.