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Попова Катерина Дмитриевна

Место рождения

Телицына, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

10.12.1797 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Телицына, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Попов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Попов Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Попов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.12.1794 ст.

Дочь: (Попова) Ульяния Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.12.1794 ст.

Сын: Попов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Иванович

Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.12.1797 ст.
Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

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