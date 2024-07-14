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Тристан Илья Ермолаевич

Место рождения

Тристановы, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тристановы, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сплошная (Тристан) Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Тристан Мария Ильинична

Мать ребёнка: Сплошная (Тристан) Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Тристан Елена Ильинична

Мать ребёнка: Сплошная (Тристан) Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тристан Василий Ильич

Мать ребёнка: Сплошная (Тристан) Евгения Семеновна

Восприемник
29.01.1919
Трегубенко Василий Отец - Трегубенко Иван Федосьевич Мать - Ксения Пантелеймоновна
Смерть
После 1919
Тристановы, Бердянский уезд, Таврическая губерния

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