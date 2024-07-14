Тристан Илья Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Тристан Мария Ильинична
Мать ребёнка: Сплошная (Тристан) Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Тристан Елена Ильинична
Мать ребёнка: Сплошная (Тристан) Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Сплошная (Тристан) Евгения Семеновна
Восприемник
29.01.1919
Трегубенко Василий Отец - Трегубенко Иван Федосьевич Мать - Ксения Пантелеймоновна
Смерть
После 1919