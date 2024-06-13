Бренер (Костова) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бренер Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Атанасов Петр
Рождение ребёнка
03.10.1986
Дочь: Атанасова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Атанасов Петр
Рождение ребёнка
23.05.1990
Дочь: Атанасова Мария Петровна
Отец ребёнка: Атанасов Петр