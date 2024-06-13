Бренер (Костова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бренер (Костова) Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1962

Отец: Костов Константин Григоров

Мать: Костова (Тихонова) Людмила Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бренер Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атанасов Петр

Рождение ребёнка
03.10.1986

Дочь: Атанасова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Атанасов Петр

Рождение ребёнка
23.05.1990

Дочь: Атанасова Мария Петровна

Отец ребёнка: Атанасов Петр

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