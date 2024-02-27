Мазур Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазур Сара

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Место рождения

Ostrov, Russia /Poland

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Ostrov, Russia /Poland
Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Мазур Гдалий

Отец ребёнка: Мазур Тевел

Ostrow Mazowiecka, Poland
Рождение ребёнка
До 1910

Дочь: Мазур Голда

Отец ребёнка: Мазур Тевел

Рождение ребёнка
03.09.1911

Сын: Мазур Лев Тевелевич

Отец ребёнка: Мазур Тевел

Ostrov, Poland
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мазур Семеон

Отец ребёнка: Мазур Тевел

Смерть
1943
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
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