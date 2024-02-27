Мазур Сара
Место рожденияOstrov, Russia /Poland
Дата рожденияДо 1891
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1908
Сын: Мазур Гдалий
Отец ребёнка: Мазур Тевел
Ostrow Mazowiecka, Poland
Рождение ребёнка
До 1910
Дочь: Мазур Голда
Отец ребёнка: Мазур Тевел
Рождение ребёнка
03.09.1911
Сын: Мазур Лев Тевелевич
Отец ребёнка: Мазур Тевел
Ostrov, Poland
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мазур Семеон
Отец ребёнка: Мазур Тевел
Смерть
1943
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область