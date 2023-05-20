Татищева (Аршеневская) МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищева (Аршеневская) МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татищев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Татищев ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

Отец ребёнка: Татищев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1771

Сын: Татищев СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Отец ребёнка: Татищев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Княгиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

Отец ребёнка: Татищев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Смерть
1833

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