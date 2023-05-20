Татищева (Аршеневская) МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Татищев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Татищев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Княгиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
Отец ребёнка: Татищев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Смерть
1833