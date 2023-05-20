Княгиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княгиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Татищев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Мать: Татищева МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
06.04.1804

Дочь: Княгиня Радзивилл СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1808

Сын: Князь Урусов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1809

Сын: Князь Урусов АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Смерть
1855