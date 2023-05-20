Княгиня Урусова (Татищева) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Татищев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Мать: Татищева МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
06.04.1804
Дочь: Княгиня Радзивилл СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Князь Урусов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Князь Урусов АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Урусов АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855