Марков Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Марков Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790 или 1797
Сын: Кирюткин Максим Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 17.01.1815
Мать ребёнка: Маркова Татьяна Васильевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно