Марков Семен Петрович Около 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марков Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Марков Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1790 или 1797

Сын: Кирюткин Максим Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Марков Никифор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Марков Федот Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.01.1815

Сын: Марков Антон Семенович

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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