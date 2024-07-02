Ларионов Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ларионов Григорий Никитич
Мать ребёнка: Ларионова (Мамина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
23.03.1914
Мать ребёнка: Ларионова (Мамина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Ларионова (Мамина) Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно