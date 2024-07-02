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Ларионов Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова (Мамина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ларионов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Ларионова (Мамина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
23.03.1914

Сын: Ларионов Захар Никитич

Мать ребёнка: Ларионова (Мамина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ларионов Игнатий Никитич

Мать ребёнка: Ларионова (Мамина) Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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