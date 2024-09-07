(Овечкина) Антонина Моисеева
Место рождения
Дата рождения24.02.1879 ст.
Дата смерти11.03.1879 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
24.02.1879 ст.
Отец: Овечкин Моисей Васильев
Мать: Овечкина Анна Стефанова
МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 142об-143, №15)
Крещение
25.02.1879 ст.
Восприемница: того же починка крестьянина Константина Емельянова Овечкина жена Анна Пантелеева [?] МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 142об-143, №15)
Смерть
11.03.1879 ст.
Починка Пектемерсурта крестьяниа Моисея Васильева Овечкина дочь Антонина в возрасте 2 недель - от слабого рождения. МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 182об-183, №7... Показать все
Похороны
12.03.1879 ст.
Погребена на отведенном приходском кладбище. МК 1879 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 182об-183, №7)