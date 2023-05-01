Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асекритова Александра Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклева Главдея Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Анна Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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