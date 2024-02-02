Ковязина -- Марфа Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ковязина Доминика Григорьевна
Отец ребёнка: Ковязин Григорий Иванович
Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно