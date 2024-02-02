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Ковязина -- Марфа Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ковязина Доминика Григорьевна

Отец ребёнка: Ковязин Григорий Иванович

Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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