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Ковязин Григорий Иванович

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Ковязин Иван Васильевич

Мать: Ковязина Меланья Алексеевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ковязина Доминика Григорьевна

Мать ребёнка: Ковязина -- Марфа Емельянова

Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина -- Марфа Емельянова

Смерть
Неизвестно
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