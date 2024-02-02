Ковязин Григорий Иванович
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1757
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ковязина Доминика Григорьевна
Мать ребёнка: Ковязина -- Марфа Емельянова
Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно