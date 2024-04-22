Зверева (Герасимова) Вера Ануфриевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
01.07.1859
Рождение ребёнка
15.05.1861
Сын: Зверев Константин Фотеевич
Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Костылева Антонина Фотеевна
Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1876
Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.05.1877
Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
До 1877
Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Зверев Влас Фотеевич
Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич
Смерть
Неизвестно