Зверева (Герасимова) Вера Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Герасимова) Вера Ануфриевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Герасимов Ануфрий Иванович

Мать: Герасимова -- Наталья Никитична

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
01.07.1859

Муж: Зверев Фотий Григорьевич

Рождение ребёнка
15.05.1861

Сын: Зверев Константин Фотеевич

Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Зверев Семен Фотеевич

Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Костылева Антонина Фотеевна

Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.03.1876

Сын: Зверев Гавриил Фотеевич

Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.05.1877

Сын: Зверев Мефодий Фотеевич

Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Зверев Степан Фотеевич

Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Зверев Влас Фотеевич

Отец ребёнка: Зверев Фотий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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