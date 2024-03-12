Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 712.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Смерть
Неизвестно