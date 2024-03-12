Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1794
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1807
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 712.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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