Гордеева наталья степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева наталья степановна

Место рождения

с ключи,кунгурского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менгилев максим тимофеевич

Отец ребёнка: Менгилев тимофей петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менгилева ирина тимофеевна

Отец ребёнка: Менгилев тимофей петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менгилев никифор тимофеевич

Отец ребёнка: Менгилев тимофей петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Менгилев тимофей петрович

Смерть
Неизвестно

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