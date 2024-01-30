Гордеева наталья степановна
Место рожденияс ключи,кунгурского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менгилев максим тимофеевич
Отец ребёнка: Менгилев тимофей петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менгилева ирина тимофеевна
Отец ребёнка: Менгилев тимофей петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менгилев никифор тимофеевич
Отец ребёнка: Менгилев тимофей петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно