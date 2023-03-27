Мироносицкий Порфирий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироносицкий Порфирий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1867

Дата смерти

01.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Жена: Мироносицкая Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мироносицкий Роман Порфирьевич

Мать ребёнка: Мироносицкая Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мироносицкий Василий Порфирьевич

Мать ребёнка: Мироносицкая Елизавета Васильевна

ул. Некрасова, д.2, кв.30 (место жит.)
Смерть
01.03.1932
Причина смерти: Сердечная недостаточность
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