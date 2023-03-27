Мироносицкий Порфирий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1867
Дата смерти01.03.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мироносицкий Роман Порфирьевич
Мать ребёнка: Мироносицкая Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мироносицкий Василий Порфирьевич
Мать ребёнка: Мироносицкая Елизавета Васильевна
ул. Некрасова, д.2, кв.30 (место жит.)
Смерть
01.03.1932
Причина смерти: Сердечная недостаточность