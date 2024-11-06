Пустовалова Евдокия Филипповна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пустовалова Евдокия Филипповна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
30.05.1920

Муж: Пустовалов Афанасий Андреевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.08.1922

Сын: Пустовалов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Пустовалов Афанасий Андреевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.09.1926

Дочь: Пустовалова Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Пустовалов Афанасий Андреевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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