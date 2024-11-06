Пустовалова Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1920
Рождение ребёнка
?.08.1922
Сын: Пустовалов Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Пустовалов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
02.09.1926
Дочь: Пустовалова Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Пустовалов Афанасий Андреевич
Смерть
Неизвестно