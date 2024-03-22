Данилов Георгий
Место рождения
Дата рождения21.04.1846 ст.
Дата смерти20.05.1890 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1846 ст.
Отец: Иванов Даниил
Бракосочетание
28.01.1873 или Неизвестно ст.
Жена: Егорова Ксения Игнатиева
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Жена: Егорова Ксения Игнатиева
Рождение ребёнка
23.03.1882 ст.
Мать ребёнка: Егорова Ксения Игнатиева
Смерть
20.05.1890 ст.
59.9855, 32.7087