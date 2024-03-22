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Данилов Георгий

Место рождения

Рябово, Хваловская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

21.04.1846 ст.

Дата смерти

20.05.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1846 ст.

Отец: Иванов Даниил

Мать: не указана

Рябово, Хваловская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
28.01.1873 или Неизвестно ст.

Жена: Егорова Ксения Игнатиева

Рябово, Хваловская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Жена: Егорова Ксения Игнатиева

Рождение ребёнка
23.03.1882 ст.

Сын: Егоров Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Егорова Ксения Игнатиева

Рябово, Хваловская волость, Новоладожский уезд
Смерть
20.05.1890 ст.
59.9855, 32.7087
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