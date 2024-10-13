деревня Рябово, Хваловская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Рябово

Хваловская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Об отмежевании крестьянских наделов д. Рябово Хваловской волости Новоладожского уезда. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Рябово Хваловской волости Новоладожского у. 1914–1917 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянам деревни Рябово Хваловской волости. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2954Рябово, д. вл.при р. Сяси.373093440Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Хваловская волость
Рябово д.305 стан1143 участок11станция Колчаново.

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