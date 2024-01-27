Bolotin Orloff Vasily Vasily — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bolotin Orloff Vasily Vasily

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Место рождения

Lesart Poleska, Russia

Дата рождения

1858

Дата смерти

31.12.1946

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Bolotin Vasily Nicholavich

Мать: не указана

Lesart Poleska, Russia
Рождение ребёнка
09.03.1876

Дочь: Halopoff Hazel W.

Мать ребёнка: Orloff Sophia Ivanovna

Nova-Petrovka, Karsk, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Farmer/Rancher
Смерть
31.12.1946
East Los Angeles, Los Angeles, California, USA
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