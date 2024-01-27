Bolotin Orloff Vasily Vasily
Место рожденияLesart Poleska, Russia
Дата рождения1858
Дата смерти31.12.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Bolotin Vasily Nicholavich
Lesart Poleska, Russia
Рождение ребёнка
09.03.1876
Дочь: Halopoff Hazel W.
Мать ребёнка: Orloff Sophia Ivanovna
Nova-Petrovka, Karsk, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Farmer/Rancher
Смерть
31.12.1946
East Los Angeles, Los Angeles, California, USA