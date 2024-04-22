Бирюков Фока Артемов
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смерти17.08.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Бирюков Артем Иванов
Мать: Бирюкова Устинья Иванова
Бракосочетание
08.11.1844 ст.
Жена: Бирюкова Анна Андреева
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Терентий Аверьянов Авдей Семенов По невесте Самуил Григорьев Гардей Дементьев
Рождение ребёнка
01.10.1848 ст.
Дочь: Бирюкова Пелагея Фокиева
Мать ребёнка: Бирюкова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Бирюкова Дарья приемышь
Мать ребёнка: Бирюкова Анна Андреева
Смерть
17.08.1871 ст.
48 лет холера