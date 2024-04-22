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Бирюков Фока Артемов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

17.08.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Бирюков Артем Иванов

Мать: Бирюкова Устинья Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
08.11.1844 ст.

Жена: Бирюкова Анна Андреева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Терентий Аверьянов Авдей Семенов По невесте Самуил Григорьев Гардей Дементьев
Рождение ребёнка
01.10.1848 ст.

Дочь: Бирюкова Пелагея Фокиева

Мать ребёнка: Бирюкова Анна Андреева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Бирюкова Дарья приемышь

Мать ребёнка: Бирюкова Анна Андреева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
17.08.1871 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
48 лет холера
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