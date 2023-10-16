Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Алексей Зиновьевич

Отец ребёнка: Зиновий Никанорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Зиновий Никанорович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Графена Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Никанорович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Никанорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Василий Зиновьевич

Отец ребёнка: Зиновий Никанорович

Смерть
Неизвестно

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