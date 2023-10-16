Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Алексей Зиновьевич
Отец ребёнка: Зиновий Никанорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Зиновьевич
Отец ребёнка: Зиновий Никанорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Графена Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Никанорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Никанорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василий Зиновьевич
Отец ребёнка: Зиновий Никанорович
Смерть
Неизвестно