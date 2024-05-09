Аскерова (Ахмедова) Назанде Арифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмедов Ариф
Мать: Ахмедова Секина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскеров Нифтулла Тельманович
Отец ребёнка: Аскеров Тельман Бейтуллаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1988
Сын: Аскеров Рахман Тельманович
Отец ребёнка: Аскеров Тельман Бейтуллаевич