Аскерова (Ахмедова) Назанде Арифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскерова (Ахмедова) Назанде Арифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмедов Ариф

Мать: Ахмедова Секина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскеров Нифтулла Тельманович

Отец ребёнка: Аскеров Тельман Бейтуллаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аскеров Тельман Бейтуллаевич

Рождение ребёнка
10.05.1988

Сын: Аскеров Рахман Тельманович

Отец ребёнка: Аскеров Тельман Бейтуллаевич

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