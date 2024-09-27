Федосья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Филимонович
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Филимонович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Филимонович
Смерть
Неизвестно