Федосья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Федотовна

Федосья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Филимонович

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Филимонович

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Филимонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.