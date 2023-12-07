Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1701 г.р.

Мать

1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Фёдор Филимонович

Мать: Федосья Федотовна

Смерть
Неизвестно
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