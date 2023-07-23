Шипулин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипулин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Шипулин Иван Алексеевич

Мать: Шипулина Степанида (Стефанида) Михайловна

Бракосочетание
1814

Жена: Шипулина Ксения Павловна

Чаус, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шипулин Емельян Федорович

Мать ребёнка: Шипулина Ксения Павловна

Смерть
1869
Мошнино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
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