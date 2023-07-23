Шипулин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
1814
Жена: Шипулина Ксения Павловна
Чаус, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шипулин Емельян Федорович
Мать ребёнка: Шипулина Ксения Павловна
Смерть
1869
Мошнино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область