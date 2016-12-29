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Алексашова Марина Александровна
Алексашова Марина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.2016
Пол
Женский
Отец
Алексашов Александр Михайлович
1980 г.р.
Мать
Алексашова Наталья Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2016
Отец:
Алексашов Александр Михайлович
Мать:
Алексашова Наталья Михайловна
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