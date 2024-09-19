Дмитриев Николай Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Место жительства
По 1944
Ленинградская обл., г. Кронштадт, Высокая ул. (с 1957 года переименована - ул. Всеволода Вишневского), д. 7/20, кв. 10 Жилой дом крестьянина Горшкова
Смерть
1942
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
от голода Книга памяти: Блокада, т. 8 захоронение г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 31 Русское Городское кладбище