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Дмитриев Николай Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

С 1860 по 1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Дмитриев Герасим Дмитриевич

Мать: Дмитриева Елена Андреевна

Место жительства
По 1944
Ленинградская обл., г. Кронштадт, Высокая ул. (с 1957 года переименована - ул. Всеволода Вишневского), д. 7/20, кв. 10 Жилой дом крестьянина Горшкова
Смерть
1942
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
от голода Книга памяти: Блокада, т. 8 захоронение г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 31 Русское Городское кладбище

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