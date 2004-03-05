Никулин Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1940
Дата смерти05.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.03.2004