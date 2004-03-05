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Никулин Геннадий Васильевич

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

15.07.1940

Дата смерти

05.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940

Отец: Никулин Василий Андреевич

Мать: Никулина (Юнина) Дарья Сергеевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.03.2004

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