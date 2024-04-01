Долгушин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгушин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Ненила Иванова
Мать ребёнка: Долгушина Возм. Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгушин Ефим Иванов
Мать ребёнка: Долгушина Возм. Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно