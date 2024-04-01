Долгушин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгушин ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушина Матрона Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Ненила Иванова

Мать ребёнка: Долгушина Возм. Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгушин Ефим Иванов

Мать ребёнка: Долгушина Возм. Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушина Возм. Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно
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