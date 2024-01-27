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(Kondaurov) ?

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Masha Ivan

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Ivan Семенович Simion Luke

Russia
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сысоев Susoev Лукьян Luke Иванович Ivan

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Ivan Семенович Simion Luke

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Иван Ivan Семенович Simion Luke

Смерть
Неизвестно
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