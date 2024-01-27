(Kondaurov) ?
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Masha Ivan
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Ivan Семенович Simion Luke
Russia
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сысоев Susoev Лукьян Luke Иванович Ivan
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Ivan Семенович Simion Luke
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно