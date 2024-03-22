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Ларионова Татьяна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилов Виктор Филиппович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилова Вера Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выходцева (Хилова) Элла Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилова Лариса Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилов Александр Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1943

Сын: Хилов Лев Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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