Евдокимов Александр Александрович 21.11.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимов Александр Александрович

Место рождения

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

21.11.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1904 ст.

Отец: Евдокимов Александр Ильич

Мать: Евдокимова (Савостьянова) Александра Семёновна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Родители: Осеевской волости , деревни Корпусов крестьянин Александр Ильин Евдокимов и законная жена его Александра Симеонова. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3119, стр. 17
Крещение
23.11.1904 ст.
Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Церковь Иоанна Богослова в Глинках (старая). Восприемники: Тульский не служащий дворянин Петр Иванович Щуров и деревни Корпусов крестьянина Симеона Александрова Савостьянова дочь девица Мария Симонов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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