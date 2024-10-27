Евдокимов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения21.11.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
21.11.1904 ст.
Родители: Осеевской волости , деревни Корпусов крестьянин Александр Ильин Евдокимов и законная жена его Александра Симеонова. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3119, стр. 17
Крещение
23.11.1904 ст.
Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Церковь Иоанна Богослова в Глинках (старая). Восприемники: Тульский не служащий дворянин Петр Иванович Щуров и деревни Корпусов крестьянина Симеона Александрова Савостьянова дочь девица Мария Симонов... Показать все
Смерть
Неизвестно