Субботина Матрёна (Матрона) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814 ст.
Дата смерти07.03.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1833 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.
Отец ребёнка: Субботин Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1838 ст.
Дочь: (Субботина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Субботин Егор (Георгий) Иванович
Ф 412 Оп 1 Д 30 стр 8 №29ж
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Отец ребёнка: Субботин Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1849 ст.
Сын: Субботин Василий Егорович
Отец ребёнка: Субботин Егор (Георгий) Иванович
Источник: ГАПК ППК Ф 37 оп 1 д 179 стр 8 №13м
Упоминание
01.05.1858 ст.
47 ½ года / ГАПК АП Ф 111 оп1 д 1921 стр 124 №119/ 124 по предыдущей ревизии
Смерть
07.03.1871 ст.
62 года, от паралича деревни Косогоры, крестьянина Егора Ивановича жена Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 1 Д 371а стр 125 № 31,