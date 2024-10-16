Субботина Матрёна (Матрона) Ивановна Вычислено 1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Субботина Матрёна (Матрона) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814 ст.

Дата смерти

07.03.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1833 ст.

Муж: Субботин Егор (Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.

Сын: Субботин Стефан Егорович

Отец ребёнка: Субботин Егор (Георгий) Иванович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.02.1838 ст.

Дочь: (Субботина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Субботин Егор (Георгий) Иванович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 412 Оп 1 Д 30 стр 8 №29ж
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Сын: Субботин Иван Егорович

Отец ребёнка: Субботин Егор (Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1849 ст.

Сын: Субботин Василий Егорович

Отец ребёнка: Субботин Егор (Георгий) Иванович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 37 оп 1 д 179 стр 8 №13м
Упоминание
01.05.1858 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
47 ½ года / ГАПК АП Ф 111 оп1 д 1921 стр 124 №119/ 124 по предыдущей ревизии
Смерть
07.03.1871 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
62 года, от паралича деревни Косогоры, крестьянина Егора Ивановича жена Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 1 Д 371а стр 125 № 31,

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