Гелязитдинов Данил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гелязитдинов Данил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гелязитдинов Давид Данилович

Мать ребёнка: Гелязитдинова Выборнова Ирэна Станиславовна

Рождение ребёнка
12.03.?

Дочь: Гелязитдинова Софья Даниловна

Мать ребёнка: Гелязитдинова Выборнова Ирэна Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гелязитдинова Выборнова Ирэна Станиславовна

Смерть
Неизвестно

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