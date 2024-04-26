Гелязитдинов Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гелязитдинов Давид Данилович
Мать ребёнка: Гелязитдинова Выборнова Ирэна Станиславовна
Рождение ребёнка
12.03.?
Дочь: Гелязитдинова Софья Даниловна
Мать ребёнка: Гелязитдинова Выборнова Ирэна Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно